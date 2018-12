Schaust du dir ab und zu die Etiketten an, wenn du Wasser in Plastikflaschen kaufst? Auf ihnen sind wichtige Informationen hinsichtlich der verwendeten Art von Plastik vermerkt. Jeder der darin enthaltenen Eigenschaften kann das darin enthaltene Wasser mehr oder weniger gesundheitsschädlich belastet sein. Am häufigsten gebraucht werden PET Flaschen. Diese Flaschen sollten nur einmal verwendet werden, sonst besteht die Gefahr, dass sich für unseren Organismus schädliche Bakterien darin einnisten und entwickeln. Vom Gebrauch von PV oder von PS Flaschen raten Experten ganz ab. Aber am gefährlichsten sind immer noch PC Flaschen. Das heißt Polycarbonat Flaschen. In diese Art von Plastik können sich Bakterien entwickelt und hormonähnliche Stoffe freisetzen. Doch welche Art von Plastikflaschen kann man bedenkenlos kaufen? Flaschen mit den Angaben von HDPE, LDPE oder PP sind relativ unbedenklich für die Gesundheit. Daher Augen auf und aufgepasst, was beim nächsten Einkauf in den Einkaufskorb kommt.