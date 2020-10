Sehen Sie im Video: Priester Christof May kritisiert die katholische Kirche.









In seiner Predigt vom 4. Oktober 2020 kritisiert Priester Christof May unter anderem die Haltung seiner Kirche zu wiederverheirateten Geschiedenen, zu Homosexualität und zur Rolle der Frau.

Weiter führt May aus, dass die Katholische Kirche sich nicht als Türsteher verstehen solle – auch in Bezug auf die Rolle der Frau in der Kirche.

Auch auf die Situation wiederverheirateter Paare kommt May in seiner Predigt zu sprechen.

Die Pfarrei St. Blasius teilt die Predigt auf Facebook. Das Video wird über 1200 Mal geteilt. Wohl auch, weil May in seiner Predigt solch deutliche Worte findet.

Mehr