In Glambeck im Kreis Oberhavel hat Storch Ronny, wie schon in den vorausgegangenen drei Jahren, wieder sein altes Nest an einer Kirche bezogen, wie zuerst die "Märkische Allgemeine" ("MAZ") berichtete.

Der Vogel galt in den vergangenen Jahren als sogenannter Problemstorch, da er auf Fahrzeugen landete, deren Lack zerkratzte, in Vorgärten herumlungerte und manchmal gar durch Terrassenfenster in Wohnhäuser einstieg. Mehrere Medien verliehen ihm daher auch den Titel "Terrorstorch".

Zuerst bewegte sich Ronny allein durch Glambeck, kümmerte sich ums Nest und organisierte Futter. Er habe von seinem Mut, an die Häuser zu gehen, nichts eingebüßt. Auch klopfte er schon wieder an Kellerfenster, so die "MAZ". Naturschützer vermuteten dazu schon in den vergagenen Jahren, dies sei übertriebenes Balzverhalten. Bewohner wussten sich nicht anders zu helfen, als Bettlaken vor ihre Fenster zu hängen.

Inzwischen ist Ronny nicht mehr Single: ein Weibchen gesellte sich zu ihm. "Deshalb ist er ein bisschen ruhiger geworden. Ob das seine Partnerin aus dem vergangenen Jahr ist, konnten wir noch nicht feststellen", sagte Ortsvorsteherin Hilde Peltzer-Blase (CDU) im Gespräch mit der "MAZ". Beide Tiere beschnupperten sich jetzt erst einmal. "Die hält ihn jetzt ein bisschen auf Trab", berichtet Peltzer-Blase. Das scheint seine Zerstörungswut einstweilen zu bändigen.

Problemstorch Ronny bleibt bis Herbst

In Glambeck gebe es auch neue Einwohner, die erstmal lernen müssen, mit Storch Ronny und seinen Eskapaden umzugehen. Alteingesessene Glambecker hätten sich allerdings längst an Ronny gewöhnt. Da sei es nicht mehr ganz so schlimm, wenn es auf Autos einen oder zwei Kratzer zusätzlich gebe, so die Ortsvorsteherin.

Im Herbst wird Glambeck dann aufatmen können. Als Zugvogel wird auch Ronny dann wieder den Abflug machen.

Quellen: Eigenrecherche / "MAZ"