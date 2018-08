Es geschah am 28. August 1988, genau um 15:44 Uhr: Während einer militärischen Flug-Show auf der US-Airbase in Ramstein in Rheinland-Pfalz stießen Flugzeuge einer Staffel der italienischen Luftwaffe, die weltbekannten "Frecce Tricolori", in der Luft zusammen. Eine Maschine stürzte in die Menge der Zuschauer am Boden. Nach offiziellen Angaben starben dabei 70 Menschen, 1000 Menschen wurden verletzt und 450 von ihnen schwer. Am 28. August 2018 jährt sich die Tragödie zum 30. Mal.