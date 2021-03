Sehen Sie im Video: 30 Meter über Schlucht –Paar und ihre Haustiere hängen in Auto von Brücke.













Dramatische Aufnahmen aus dem US-Bundesstaat Idaho zeigen eine gefährliche Rettungsaktion.

Über der Malad Gorge auf der I-84 in Süd-Idaho hängt ein Pickup von einer Brücke.

Gehalten wird das Fahrzeug nur von Sicherungsketten, mit denen ein Campinganhänger an dem Fahrzeug befestigt ist.

Die Malad-Schlucht ist an dieser Stelle 30 Meter tief, das entspricht der Höhe eines zehnstöckigen Gebäudes.

Die Polizei hatte zunächst weitere Ketten an dem Fahrzeug befestigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr können beide Fahrzeuginsassen schließlich retten, es gelingt ihnen, sie mit Gurten aus dem Unfallfahrzeug zu ziehen.

Sie werden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch zwei kleine Hunde des Paares können von der Feuerwehr gerettet werden.

