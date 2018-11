Lebenslänglich hinter Gitter: Mehr als 19 Jahre nach dem Mord an der achtjährigen Johanna hat das Landgericht Gießen den angeklagten Rick J. am Montag zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten auch eine besondere Schwere der Schuld fest und sahen es als erwiesen an, dass der Täter Johanna am 2.9.1999 in seine Gewalt gebracht, sie gefesselt und sexuell genötigt hatte. Anschließend habe er das Kind getötet und in einem Wald bei Alsfeld abgelegt. Johannas Leiche wurde erst im April 2000 von Spaziergängern gefunden. Doch es dauerte bis Oktober 2017, ehe es den Ermittlungsbehörden gelang, den mutmaßlichen Täter anhand von DNA-Spuren zu überführen und in Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis festzunehmen. Die Mutter der ermordeten Johanna, Gabriele Bohnacker, sagte am Montag zum Urteil: O-Ton: "Es ist eine Riesenlast von mir genommen. Das Urteil? So wie es mir erhofft habe. Schlimmer geht es nicht mehr. Und das war mein Ziel. Eine gerechte Strafe gibt es nicht. Aber er hat die höchstmögliche Strafe gekriegt, die er kriegen konnte. Und damit geht es mir schon deutlich besser, als es mir noch vor einer Woche ging." Der Staatsanwalt Thomas Hauburger zeigte sich zufrieden: O-Ton: "Das Gericht ist hier vollumfänglich der Auffassung der Staatsanwaltschaft gefolgt. Dieses Urteil markiert einen Abschluss von Ermittlungen, die sehr nervenaufreibend waren, die sehr komplex waren, die sehr langwierig waren und die sehr viel Kraft gekostet haben. Auf der anderen Seite hoffe ich auch, dass dieses Urteil ein Abschluss für die Familie Bohnacker bedeuten kann." Verteidiger Uwe Krechel hingegen äußerte sich unzufrieden, weil das Gericht kaum auf seine Argumente eingegangen sei, und sagte daher auf die Frage, ob er in Revision gehen werde: O-Ton: "Ja, selbstverständlich." Rick J. hatte bei der Haftvorführung den überwiegenden Teil der Tat eingeräumt, den Tod des Mädchens aber als Unfall dargestellt.