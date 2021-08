Sehen Sie im Video: Rollstuhlfahrer fällt in New Yorker U-Bahn auf Gleise – Fahrgast rettet ihn knapp bevor Zug einfährt.













Rettungsaktion in letzter Sekunde in der New Yorker Subway am Mittwoch. Ein Rollstuhlfahrer war auf die Schienen gefallen. Ein Passagier sprang aufs Gleis und konnte den Mann in Sicherheit bringen. Gerade noch rechtzeitig: Wenig später fuhr die U-Bahn ein. Lauren Mennen filmte die Heldentat. VO: Lauren Mennen: Ein Mann ist sofort in Aktion getreten und hat nicht zweimal überlegt, ob er auf die Gleise gehen soll. Ich hoffe, die Leute nehmen einfach das Positive aus all dem mit. Auch andere Fahrgäste halfen bei der Rettungstat mit und verhindertes Schlimmeres. Der Rollstuhlfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist stabil. Die Identität seines Retters ist bisher nicht bekannt.

Mehr