Es war das wohl ruhigste Osterfest, das Berlin seit langem erlebt hat - und das mit Abstand. Den sollen die Menschen nicht nur in der Hauptstadt zueinander halten, am besten zwei Meter. . Am Ostersonntag bewegten sich am Vormittag nur wenige Menschen im Zentrum von Berlin. Vor dem Reichstagsgebäude, im Regierungsviertel, am Brandenburger Tor und im Tiergarten waren vereinzelt Jogger und Fahrradfahrer anzutreffen. Restaurants, Cafés und Bars sind geschlossen. Politiker hatten die Bevölkerung wiederholt aufgefordert, auch über Ostern die geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu respektieren, so das Kontaktverbot und die Abstandsregel. Wie lange dieser Zustand noch andauern wird, war am Sonntag noch unklar. Gesundheitsminister Jens Spahn machte eine Rückkehr der Unternehmen zur Normalität zuletzt von Bedingungen abhängig. Bestimmte Branchen müssten zeigen, dass sie Hygiene- und Abstandsregeln durchsetzen können. Dann sei auch eine Rückkehr zum Alltag möglich, so Spahn. Es sei wichtig, als Gesellschaft zu akzeptieren, dass das Virus existiert. Es sei da und werde auch bleiben.