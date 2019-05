Gleich mehrere Wirbelstürme erfassten am Dienstag den US-Bundesstaat Kansas, zerstörten Häuser, entwurzelten Bäume und zerissen Hochspannungsleitungen. Dies meldete der Nationalte Wetterdienst, der von etwa 20 Stürmen an nur einem Tag sprach. Der Umfang der Zerstörung war zunächst unklar, von Toten oder Verletzten wurden nicht berichtet. Bereits am Vortag hatte ein ganzer Schwall von Wirbelstürmen Häuse im Westen von Ohios zerlegt, wobei mindestens ein Mensch ums Leben kam. Mehr als 300 Tornados haben den mittleren Westen der USA in den letzten zwei Wochen heimgesucht, in einer Phase von ungewöhnlich heftigen Wetterverhältnissen.