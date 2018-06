Er steht an der Bahnsteigkante und macht ein Selfie, während Retter um das Leben einer Frau kämpfen. Dieser Mann zieht den Zorn halb Italiens auf sich. Die Twitter-Reaktionen sind heftig. "HOUSTON, wir haben ein Problem! Besser gesagt, wir haben den Sinn für Ethik vollständig verloren." "Eine Frau steckt unter einem Zug fest und währen die 118 ihr hilft, schießt ein Idiot ein Selfie von der Verunglückten im Hintergrund. Die #Polfer (Bahnpolizei) ließ ihn das Bild löschen. Aber in welcher Welt leben wir eigentlich?" "Wie kann man nur daran denken, so etwas zu tun?" "Es sind nicht nur Züge, die Verzögerungen haben." "Die Sache mit den #Selfies ist leicht außer Kontrolle geraden … #dieDummheit #Piacenza #Zug #Selfies" "Unserer Dummheit sind wohl keine Grenzen gesetzt? Ich würde ihm ein Jahr Sozialarbeit aufbrummen:" "Nur das hat noch zum Abgrund der Amoral gefehlt, in der sich unsere verfaulende und endende Gesellschaft befindet. #Piacenza: eine Frau, die vom Zug angefahren wird. #Selfie einer wahnsinnigen Person aus dem Tierheim …" "Vielleicht ist es wirklich Zeit, dass uns ein Asteroid trifft, bevor es zu spät ist." "Es wird kein Verbrechen sein, ich würde ihn trotzdem ins Gefängnis stecken." "Was passiert mit den Jugendlichen von heute? Für ein bisschen Ruhm sind sie wirklich in der Lage, den Respekt vor anderen Menschen mit Füßen zu treten."