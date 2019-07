In Mülheim an der Ruhr haben sich jüngst zwei Sexualstraftaten ereignet, bei denen Kinder und Jugendliche die Täter waren. Eine 18-Jährige wurde von fünf Jungen im Alter von 12 und 14 Jahren vergewaltigt. Etwa eine Woche später wurde eine 15-Jährige an einer Bushaltestelle von einer Gruppe Jungen im Alter von 15 bis 17, sowie einem Elfjährigen umzingelt und sexuell belästigt. Neben Entsetzen und Vermutungen darüber, wie es dazu kommen kann, dass bereits Kinder und Jugendliche zu derartigen Gewalttaten in der Lage sind, sorgen die Fälle für eine öffentlichen Debatte über das Mindestalter der Strafmündigkeit. Der Sprecher der Polizei Essen, Peter Elke, sagte am 8. Juli bezüglich des Missbrauchsfalls der Vergewaltigung der 18-Jährigen: O-TON PETER ELKE, POLIZEISPRECHER ESSEN: "Man muss ganz klar sagen, wir sprechen hier von Kindern und Jugendlichen. Kinder sind grundsätzlich strafunmündig. Das heißt also, polizeiliche Maßnahmen greifen dort nicht. Deswegen müssen wir sie schnellstmöglich in sichere Obhut übergeben. Das waren in diesem Fall die Eltern. Die 14-Jährigen - verhält sich ähnlich. Die können vernommen werden, die sind auch strafmündig. Aber es gibt auch einen Schutz für Jugendliche, der in diesem Fall auch gegriffen hat. Wir sind in sehr enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Duisburg und haben uns deswegen auch entschlossen mit der Staatsanwaltschaft, die 14-Jährigen nach ihren Vernehmungen tatsächlich hier auch zu entlassen. Die Eltern waren hier am Präsidium und haben sie dort abgeholt." Wegen Wiederholungsgefahr ist einer der 14-Jährigen inzwischen in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen noch. Immer wieder wird die Forderung laut, die Altersgrenze zur Strafmündigkeit herabzusetzten. Der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilger, ist dagegen. "Wir haben in Deutschland seit Jahren einen Rückgang der Jugendstraftaten. Einen deutlichen Rückgang, gerade auch von Gewalttaten. Und deswegen sollten wir auch bei Einzelfällen - seien sie auch noch so schrecklich - nicht jedes Mal alles in Frage stellen, was seit vielen Jahren große Erfolge hat. Kinder sollten in unserem Land nicht mit dem Strafrecht und der Bestrafung und mit Gefängnis versehen werden. Das ist überhaupt kein Ort für Kinder. Die werden auch nicht besser im Gefängnis. Es ist sehr vernünftig, dass wir eine solche Grenze im Strafrecht haben und es ist auch sehr vernünftig, dass das Strafrecht für Jugendliche und Heranwachsende auch erstmal eine Erziehungsmaßnahme ist." In beiden Fällen hat das zuständige Jugendamt Kontakt zu den Familien der Täter aufgenommen. Sprecher Wiebels vom Jugendamt Mühlheim an der Ruhr sagte in Bezug auf die sexuelle Belästigung der 15-Jährigen: "Mittlerweile haben wir Kontakt zu allen fünf Familien. Das Wichtigste, was wir festgestellt haben: Das Kindeswohl - auch das Kindeswohl der Geschwisterkinder - ist nicht gefährdet. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Ansonsten hätte wir sicherlich zu der Maßnahme in Obhutnahme gegriffen und hätten die Kinder herausgeholt. Das ist aber nicht notwendig." Das Jugendstrafrecht sieht vor, zu prüfen, ob die sittliche und geistige Entwicklung der Täter weit genug ist, um das Unrecht der Tat zu verstehen.