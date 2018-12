Silvester: Bundesweiter Verkauf von Feuerwerk gestartet – das liegt dieses Jahr im Trend

Einige hatten schon sehnsüchtig darauf gewartet, andere hätten lieber ganz darauf verzichtet. Drei Tage vor dem Jahreswechsel startete der Verkauf von Raketen, Böllern und sonstigen Dingen, mit denen man es am Jahresende noch einmal so richtig schön krachen lassen kann. In der "Feuerwerksvitrine" in Berlin hatten sich einige Hobby-Pyrotechniker schon ganz früh angestellt, um ja nicht zu kurz zu kommen. 100 Euro Umsatz pro Kunde komme nicht selten vor, sagt Verkäufer Florian Lang. Familien würden aber eher weniger ausgeben. Und was in diesem Jahr besonders angesagt ist, weiß er auch: "Der Trend geht auf jeden Fall zum großen Profiverbundfeuerwerk. Das sind Batteriefeuerwerke, wo man einfach einmal anzündet und dann ein Feuerwerk hat. Und da gibt es jetzt halt diese Verbünde. Das sind dann meistens vier bis sechs bis acht Batterien, die nur mit einmal Anzünden und dann noch mal in sich verbunden sind. Das ist dann natürlich ein absolutes Profifeuerwerk für den Consumer." Eine Mehrheit der Bundesbürger wünscht sich einer Umfrage zufolge Feuerwerksverbote in deutschen Innenstädten. Neben der Verletzungsgefahr wird auch die hohe Feinstaubbelastung angeführt. Die Kunden in der "Feuerwerksvitrine" in Berlin sehen das etwas anders: "Nee, also ich bin eigentlich stolz darauf. Weil, man erlebt wenigstens was von dem Geld. Anstatt sich jetzt davon Schuhe zu kaufen, die man nur auf dem Boden sieht und die halt langsam kaputt gehen." "Na ja, ist ja nur einmal im Jahr. Die Autoindustrie verpestet eigentlich jedes Jahr unsere Luft. Also von daher kann man einmal ruhig was machen." Alle Jahre wieder gibt es auch die Ratschläge der Fachleute: Damit es zum Jahreswechsel keine böse Überraschungen gebe, solle nicht zugelassenes und damit ungeprüftes Feuerwerk links liegengelassen werden. Auch selbst gebastelte Böller seien eher eine schlechte Idee und ein großes Risiko. Wer damit erwischt werde, dem drohe zudem eine empfindliche Strafe.