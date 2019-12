Der Countdown bis zur Silvesternacht hat begonnen, und mit ihm der Verkauf von allem was knallt, raucht und glitzert. Der alljährliche Werksverkauf in Eitorf hat Tradition, und viele der Pyro-Fans scheuen keine Mühe, um morgens um sechs als erste nach dem Knallsortiment greifen zu können. Sprecher Oliver Gerstmeier der Herstellerfirma Weco sagt: "Wir haben eine unglaublich große Auswahl, es gibt Überraschungskisten zu 2 Wertigkeiten, und das mögen die Leute, das bewegt auch Leute, 24 Stunden vorher hier anzureisen, zu campieren, sich einzurichten, mit Stühlen, Bänken, Tischen, Lagerfeuern, es wird gefeiert gleichzeitig auch. Also, man feiert hier schon mit Vorbereitung auf den Jahreswechsel, viele kennen sich, haben sich kennengelernt in den letzten Jahren hier, und es ist eine Kultveranstaltung geworden, der wollen wir auch gerecht werden, und entsprechend gut sind wir auch vorbereitet und ausgestattet." Marco Müller war schon um 18 Uhr am Werk. "Wir treffen uns mit 20 bis 30 Mann, sehen uns nur bei Weco, sonst gar nicht im Jahr. Ich brauche noch nicht einmal die Kisten, aber die Leute sind super." Nach einem Jahr, in dem Debatten um Umweltprobleme besonders viel Aufmerksamkeit erhalten haben, ist die Kritik am Feuerwerk auch dieses Jahr wieder in aller Munde. Im Oktober beantragte die Deutsche Umwelthilfe DUH einen Stopp für die Böllerei. Die Umwelthilfe rechtfertigt ihren Antrag unter anderem mit einer Umfrage von YouGov, nach der 60% für eine Abschaffung der Tradition sind. Böller-Fan Mike beim Einkauf in Berlin sagt: „Da habe ich kein Verständnis für. Man muss es ja nicht übertreiben, sage ich mal, aber einmal im Jahr kann man schon ballern." Im Hagebaumarkt Beyer in Mainz sind Feuerwerkskörper dieses Jahr ganz aus dem Sortiment gestrichen worden. Eine bewusste Entscheidung für Tiere und Umwelt, für die der Markt einige Tausend Euro Verlust in Kauf nimmt. Marktleiter Taghizadeh sagt, viele Kunden würden die Abwesenheit der Knaller im Geschäft begrüßen: „Und viele Kunden verzichten auch dieses Jahr bewusst auf Feuerwerk. Und da war das schon für uns auch ein Zuspruch gewesen, dass wir uns dagegen entschieden haben." Ob die Diskussion um das Für und Wider der Böllerei die Silvesternacht verändert wird sich dann am 31. Dezember zeigen.