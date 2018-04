Gerade unter den jüngeren Zoobesuchern in Singapur gehörte er zu den unangefochtenen Lieblingen: Eisbärenbulle Inuka. Er gilt als erster in den Tropen geborener Polarbär der Welt, vor 27 Jahren war das, hier im Zoo. Mit über 500 Kilogramm war er zeitlebens eine imposante Erscheinung. Am Mittwoch nun wartete nur noch ein leeres Gehege auf die Besucher, Inuka wurde nach einem Gesundheitscheck eingeschläfert. Seine Verfassung habe sich trotz medizinischer Behandlung in letzter Zeit stark verschlechtert, erklärte die Zoo-Leitung in einer Pressekonferenz. "Er hatte viele Beschwerden und hätte weiterhin einiges an Schmerz erleiden müssen. Wir haben das einzig richtige getan und unseren geliebten Inuka aus seiner Narkose heute Morgen nicht mehr aufwachen lassen." Mit Durchschnittstemperaturen von über 30 Grad Celsius gehört Singapur nicht zum natürlichen Verbreitungsgebiet des größten an Land lebenden Raubtiers der Erde. Das Gehege von Inuka musste gekühlt werden. Kritiker hatten gefordert, den Bären in moderateres Klima umziehen zu lassen. Das grüne Fell von Inuka etwa war Resultat von Algenwachstum.