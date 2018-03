Das Osterwochenende steht vor der Tür und für viele damit auch die Frage, was an den stillen Feiertagen zwischen Gründonnerstag und Ostermontag eigentlich alles verboten ist. Das Tanzverbot dürfte den meisten wohl bekannt sein. Dieses ist allerdings auf Länderebene unterschiedlich geregelt. Wie das Tanzverbot in Ihrem Bundesland gesetzlich geregelt ist, können Sie hier nachlesen.

Was viele jedoch nicht wissen: An Karfreitag sind weitaus mehr Aktivitäten mit einem Verbot versehen. Darunter fällt zum Beispiel die Sperrliste für Filme an stillen Feiertagen. Die Liste beinhaltet mehr als 700 Filme, die an Karfreitag nicht öffentlich gezeigt werden dürfen. Doch die Verbote betreffen auch den privaten Bereich. Oder wussten Sie, dass Sie am Gedenktag der Kreuzigung Jesu Christi nicht umziehen dürfen? Der stern klärt Sie auf, welche (skurrilen) Dinge sonst noch an diesem besonderen Tag untersagt sind.





Keine Unterhaltung an Karfreitag

Der Schutz der stillen Feiertage ist teilweise im Grundgesetz verankert. Jegliche Form von Unterhaltung soll daher – falls überhaupt – nur im Privaten ablaufen. Öffentliche Massenunterhaltung ist an Karfreitag untersagt. Kinos dürfen nur eine Auswahl an Filmen zeigen, die dem höchsten christlichen Feiertag angemessen sind.



Das Fernsehen muss sich ebenfalls daran halten. Filmklassiker wie "Das Leben des Brian", "Heidi" und "Die Ghostbusters" dürfen nicht einem breiten Publikum vorgeführt werden. Dass "Heidi" auf dem Index steht, wird offiziell damit begründet, dass sich Menschen beim Anschauen im religösen oder sittlichen Empfinden gestört fühlen könnten. Auch Spielhallen, Casinos und Volksfeste dürfen nicht besucht werden. Musicals, Opern und Theater können geschlossen werden, sofern ihr Programm dem Charakter des stillen Feiertags nicht entspricht. Sportveranstaltungen sind nicht gestattet, an Karfreitag bleiben die Fußballstadien der 1. und 2. Bundesliga leer.

Kein Umzug, keine Autowäsche

Das Tanzverbot sowie die Untersagung öffentlicher Unterhaltung dürfte vielen Menschen nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Allerdings müssten im Falle der Missachtung dieser Gesetze in der Regel die Veranstalter die Kosten tragen. Besonders pikant wird die Verbotsliste für Privatpersonen erst bei den Dingen, die ihren privaten Alltag betreffen. Laut dem Umzugsverbot an stillen Feiertagen ist es Personen offiziell nicht gestattet, an Karfreitag umzuziehen. Wer sich nicht daran hält, muss im schlimmsten Fall mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro rechnen. Auch die Waschanlagen bleiben geschlossen. Wer sein Auto waschen möchte, der muss das zu Hause machen. Des Weiteren sind jegliche Arten von Wochen- und Flohmärkten sowie öffentliche Veranstaltungen, die diesem Bereich zugeteilt werden können, untersagt.

Auch an Ostersonntag gibt es einige gesetzlich geregelte Verbote, die den meisten so nicht bekannt sein dürften. In Nordrhein-Westfalen gilt seit 2006 das Ladenöffnungsgesetz. Davon betroffen sind auch Bäckereien, die diese Regelung seit Jahren kritisieren. Wer sich also am Ostersonntag auf ein gemütliches Frühstück mit frischen Brötchen freut, der wird enttäuscht. In diesem Fall müssen Aufbackbrötchen aushelfen, oder man fährt zur nächsten Tankstelle. Die Verbote stehen seit langem in der Kritik, auf mehreren Gerichtsinstanzen wird eine Lockerung der Gesetzeslage verhandelt.