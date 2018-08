Eine Kleinstadt in Spanien hält eine brutale Tradition am Leben. Dieses Rennen ist ein Gänse-Wettbewerb in der letzten Woche des Santiago-Festes. Mitstreiter versuchen eine tote Gans zu enthaupten. Das Ganze findet auf einer öffentlichen Straße statt. Und der Gewinner? Darf den Kopf behalten. Quälerei von Tieren auf spanischen Volksfesten ist weit verbreitet. Jungbullen werden in Brand gesetzt. Ochsen müssen schwere Lasten ziehen. Pferde müssen durchs Feuer rennen. Jedes Jahr werden mehr als 60.000 Tiere getötet. Und das alles auf Volksfesten in Spanien. Einige Fortschritte gab es bereits. 2010 wurden Stierkämpfe in Katalonien verboten. Mancherorts wurden Strafen gegen Tierquäler verhängt. Doch es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.