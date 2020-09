In eigener Sache Zeichen zum Weltklimatag Der STERN gestaltet gemeinsam mit Fridays for Future ein Klimaheft

Die gedruckte Ausgabe des STERN sowie die digitalen Angebote am Donnerstag und Freitag werden sich fast ausschließlich der Klimakrise widmen. Dazu geht der STERN eine umfassende und einmalige Kooperation mit Fridays for Future ein.

Zum Weltklimatag am 25. September setzt der STERN ein besonderes Zeichen. Die Themen des Heftes, das am 24. September erscheint, und auch die Berichterstattung in den digitalen Kanälen wurden gemeinsam mit den Klimaaktivist*innen entwickelt und produziert. Fridays for Future wurde dazu vom STERN in den vergangenen Wochen zu zahlreichen Redaktionssitzungen eingeladen, in denen sie die Inhalte gemeinsam geplant und gestaltet haben. Über ein Takeover der STERN-Social-Media-Kanäle werden die Artikel am Donnerstag von den Aktivist*innen distribuiert. Der STERN unterstützt damit in all seinen journalistischen Angeboten das Anliegen von Fridays for Future: #keinGradweiter.

Mit Making-of, Podcast "Nachgefragt" und DISKUTHEK

Der STERN wird die Entstehungsgeschichte dieser Kooperation in einer großen Making-of-Reportage im Heft am 24. September und auf STERN.de ausführlich vorstellen. Dr. Eckart von Hirschhausen spricht, ebenfalls am Donnerstag, im Podcast "Nachgefragt" über seinen Einsatz für die Klimapolitik. Die DISKUTHEK, das Online-Debattenformat des STERN, beschäftigt sich am Freitag mit der Frage: "Ist der Protest heute zu lahm?". Darüber diskutieren die Gäste Asuka Kähler von Fridays for Future, Clara Buer, bei Greenpeace zuständig für das Thema Wald, und Rainer Langhans.

Anna-Beeke Gretemeier, STERN-Chefredakteurin: "Wir halten den Klimaschutz für lebenswichtig und lassen uns dafür auf ein so noch nie dagewesenes Experiment ein. Wir gestalten den STERN gemeinsam mit Fridays for Future und möchten damit unseren Beitrag leisten, um das Thema wieder in das Bewusstsein der Menschen zu tragen. Die Klimakrise gehört wieder nach ganz oben auf die Liste der globalen Prioritäten." STERN-Chefredakteur Florian Gless ergänzt: "Zugleich möchten wir Journalismus lebendig gestalten. Die gemeinsamen Redaktionssitzungen setzen zusätzliche Kreativität frei, gerade auch deshalb, weil wir nicht in allen Aspekten einer Meinung sind. Eines aber eint uns: Es ist Zeit zu handeln, die Uhr tickt."

Bäume für "Plant For The Planet"

Asuka Kähler von Fridays for Future: "Die Kooperation mit dem STERN gibt uns die Möglichkeit, eine Menge an Informationen und Themen auf vielfältige Art und Weise in die Öffentlichkeit zu tragen, wie wir sie zuvor nicht hatten. Mediale Unterstützung ist ein wichtiger Teil unseres Protestes. Wir sind froh, diese Gelegenheit bekommen zu haben und hoffen natürlich, dass der STERN auch in Zukunft die Klimakrise mit ihren unzähligen Facetten als wichtiges Element in seiner Berichterstattung beibehält."

Mit einer Spendenaktion leistet der STERN einen weiteren Beitrag: Mit Hilfe der Organisation "Plant For The Planet" pflanzt der STERN für jedes verkaufte Heft der aktuellen Ausgabe einen Baum. Auch die STERN.de-User*innen tragen dazu bei: Je mehr die Website am Weltklimatag besucht wird, desto mehr Bäume pflanzt der STERN.