Der stern leistet zum Weltklimatag am 25.9.2020 einen Beitrag zum Schutz des Klimas und spendet Bäume für verkaufte Hefte und Besuche auf der Homepage. Helfen Sie mit.

Gemeinsam mit Plant For The Planet pflanzt der stern im Rahmen einer Spendenaktion weltweit Bäume: Pro verkauftem Exemplar der Ausgabe, die in Zusammenarbeit mit Fridays for Future entstanden ist, spendet die Redaktion einen Baum. Und auch die stern.de-User tragen zu der Spende bei: Je mehr die stern-Website am Weltklimatag (25.09.) besucht wird, desto mehr Bäume werden gespendet. Wir wissen: Ein gepflanzter Baum alleine rettet noch nicht unsere Welt. Und auch hunderttausende Bäume für Magazin-Käufe und Website-Besucher werden das nicht alleine tun. Aber jeder Baum bindet CO2. Und wir wollen etwas tun, sei es auch nur ein erster Schritt.

Helfen Sie mit:

Unter stern.de/baeume können Sie mit uns den stern-Wald pflanzen oder weitere Baumpflanz-Aktionen unterstützen.

Hier finden Sie eine Auswahl an unterstützenswerten Initiativen. Helfen Sie mit, die Welt zu verändern. Wir belohnen Ihren Einsatz mit einem kostenlosen STERN PLUS-Abo für sechs Monate.