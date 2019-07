Rund ein Fünftel der erwachsenen US-Amerikaner hat negative Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht, die Alkohol konsumierten. Die Erlebniss reichen dabei von Sachbeschädigung bis hin zu Körperverletzung. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie im "Journal of Studies on Alcohol and Drugs", für die im Jahr 2015 knapp 9000 Erwachsene in den Vereinigten Staaten zu dem Thema befragt worden sind. Die Antwort: 53 Millionen Menschen, oder knapp einer von fünf Befragten, gaben an, mindestens einmal im Jahr zurvor durch den Alkoholkonsum eines Anderen zu Schaden gekommen zu sein. Zu den Vorkommnissen gehören:

Belästigung

Drohungen

Sachbeschädigung

Vandalismus

gestoßen, geschlagen oder angegriffen werden

körperliche Gewalt

als Verkehrsteilnehmer in einen Unfall verwickelt zu werden

Familien- und Eheprobleme

finanzielle Schwierigkeiten

Am häufigsten gaben Befragte an, sich belästigt gefühlt zu haben. Die Verteilung zeigte, dass auf 21 Prozent der befragten Frauen und 23 Prozent der befragten Männer mindestens einer der Punkte in den abgefragten zwölf Monaten zugetroffen hat. Frauen berichteten vor allem von Familien- und Eheproblemen sowie finanziellen Schwierigkeiten, mit denen sie sich aufgrund des Trinkverhaltens ihres Partners konfrontiert sahen. Männer litten am häufigsten unter Unfällen unter Alkoholeinfluss, gefolgt von Vandalismus.

Frauen leiden eher unter Partnern, Männer unter Fremden

Frauen berichteten des Weiteren häufiger darüber, unter dem Alkoholkonsum eines (Ehe-)Partners oder eines anderen Familienmitglieds zu leiden, während Männer eher Schäden aufgrund des Trinkens eines Fremden zu beklagen hatten.

Katherine Karriker-Jaffe, die mit der Alcohol Research Group an der Studie gearbeitet hatte, sagte CNN, dass die Ergebnisse nur ein kleines Zeitfenster betrachten. "Wahrscheinlich wurden tatsächlich mehr Menschen durch das Trinken anderer in ihrem Leben geschädigt."

Quellen: CNN, jsad.com