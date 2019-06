Sie hüpfen, rufen und laufen wieder für mehr Klimaschutz, auch am diesem Freitag in Aachen. Dort lockte ein von der Protestbewegung "Fridays for Future" ausgerufener "Zentralstreik" mehrere tausend Menschen auf die Straße, um dort für ein stärkeres Engagement gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Wie gewohnt und gewollt waren die meisten unter ihnen Jugendliche und Kinder. Doch auch Vertreter der nicht mehr ganz jungen Generation waren voll und ganz dabei. "Ich bin Arbeiter, Stahlarbeiter, gewesen und zum Schluss für die Chemieindustrie. Aber alle müssen ihr Geld verdienen, aber alle müssen auch atmen, sauberes Essen, gesunde Luft haben. Und deshalb laufe ich mit." "Die machen mir Hoffnung. Ich könnte den ganzen Tag heulen, weil es so schön ist. Weil die auch total recht haben und mich auch dran erinnert haben, dass ich vor 30 Jahren schon dachte, es ist irgendwie alles Scheiße, und wir sagen alle nichts und gucken zu. Und die machen den Hals auf und haben uns alle geweckt." So eine Art Weckruf in Sachen Klimaschutz sollen auch der Freitag und das Wochenende werden. Rund 50 Kilometer von Aachen entfernt setzte sich ein Protestzug in Bewegung Richtung Braunkohletagebau Garzweiler. Die Zeichen stünden auf Handeln, befand ein Demonstrant hier, denn das habe die Politik über Jahrzehnte versäumt. "Na ja, eine Klimabewegung - auf jeden Fall eine Anti-Atomkraft- oder Umweltbewegung gibt es ja schon Jahrzehnte. Das ist ja nicht so, dass das etwas Neues wäre. Aber es ist nichts passiert oder zumindest nichts, was nachhaltig ja nun einmal hält. Und deswegen schein ja ziviler Ungehorsam irgendwie ein Mittel der Wahl zu sein." Neben "Fridays for Future" haben weitere Initiativen gemeinsam mit einem bundesweiten Bündnis aus umwelt- und zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Vielzahl von Aktionen im Rheinland angekündigt.