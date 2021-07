Sehen Sie im Video: Mit trockenem Humor und ohne Filter kämpft sich Khaby Lame an die Spitze der TikTok-Charts.









Seine Videos sind zum Schreien komisch. Dabei tut Khaby Lame eigentlich nichts. Und genau das ist sein Erfolgsrezept. Denn Lame nimmt die ausgefallenen Ideen und Challenges seiner TikTok-Kollegen auf die Schippe.

In seinen neuesten TikTok-Videos reagiert er beispielsweise auf einen Clip, in dem jemand mit einer skurrilen Schneidetechnik einen Milchbehälter öffnet. Um zu zeigen, wie einfach es geht, schneidet Lame einen Milchkarton mit einer Schere auf und gießt die Flüssigkeit in ein Glas. Das wichtigste an seinen Videos: Lames Gesichtsausdruck. Und der kommt an: Die Vorführung der alltäglichen Tätigkeit wurde mehr als 58 Millionen Mal auf TikTok angesehen.

In einem anderen Clip reagiert er auf den Versuch einiger TikToker eine Kerzenflamme auf möglichst spektakuläre Weise zu löschen.

Der 21-Jährige ist senegalesischer Abstammung und lebt in Italien. Diese Woche überholte er die vormals zweitplatzierte der TikTok-Charts Addison Rae.

Rund neunzig Millionen Menschen folgen dem TikTok-Kanal von Khabane Lame, seine Videos wurden sage und schreibe 1,3 Milliarden Mal geliked. In den vergangenen 30 Tagen gewann Lame laut dem Social Media Dienst Social Blade

21,3 Millionen Follower hinzu. Wenn er in diesem Tempo weitermacht, wird er auch Charli D'Amelio überholen, die derzeit mit fast 120 Millionen Followern an der Spitze der TikTok-Charts steht. Damit wäre er der beliebteste TikToker aller Zeiten.

