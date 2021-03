Sehen Sie im Video: Tiktokerin schießt Bikini-Foto am Strand – und realisiert erst später wonach es aussieht.













Die Userin Madi Marotta hatte für einen Schnappschuss am Meer posiert.

Doch der Arm einer Frau im Hintergrund sorgte für eine kuriose optische Täuschung.

Weil die Frau im Hintergrund von Madis Körper verdeckt wird, sieht es so aus, als würde ein Penis aus ihrer Bikinihose ragen.

"Der Arm dieser Dame lässt mich aussehen, als würde mein Penis heraushängen. Viel Spaß ", schrieb Marotta in der Bildunterschrift.

Die versehentliche optische Täuschung wurde inzwischen mehr als 5,3 Millionen Mal angesehen.

In einem Folgevideo bestätigte Marotta, dass sie das Foto im Rahmen einer Diashow auf Instagram gepostet hatte, um zu sehen, ob jemand dort das Missgeschick erkennen würde.

Dass es so viele sein würden, damit hatte die Userin wohl nicht gerechnet.

