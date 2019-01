Am 2. Juni 1922 kam Vishweshwar Dutt Saklani, der von seinen Landsleuten später liebevoll Vriksha Manav, Baummann, genannt wurde, im Bezirk Tehri in Uttarakhand zur Welt. Mit acht Jahren hatte er begonnen, in seiner Region Bäume zu pflanzen, auf unfruchtbarem Boden, den er so wieder zum Leben erweckte. Am Ende seines Lebens waren daraus mehr als hundert Hektar grüner Wälder geworden.

Im Alleingang hat er in seiner Geburtsstadt Saklana mit Rhododendron, Guaven-, Obst- und anderen breitblättrigen Bäumen Brachland in üppige, grüne Wälder verwandelt. "Vor zehn Jahren verlor er sein Augenlicht, weil beim Pflanzen der Bäume Dreck und Steinchen in seine Augen gekommen waren. Doch das konnte ihn nicht abschrecken", zitiert die "Hindustan Times" seinen Sohn Santosh Swaroop Saklani. "Selbst blind hat er noch Tausende Bäume gepflanzt." Am Freitagmorgen indischer Zeit verstarb Saklani.

Zu Anfang war er bei den Einwohnern noch auf Ablehnung gestoßen, weil sie glaubten, er wolle sich mit der Bepflanzung an ihrem Land vergreifen. Inzwischen sagen sie über ihn, dass seine Liebe und Leidenschaft zum Schutz der Umwelt auch zukünftige Generationen noch wertschätzen würden. Nachdem seine erste Fau 1958 gestorben war, unterstützte ihn seine zweite Frau, Bhagwati Devi, in seiner Passion über Jahre. "Bäume bedeuteten ihm alles", so die 80-Jährige. "Er sagte immer Bäume sind meine Familie, meine Eltern, meine Freunde und meine Welt. Er wollte nichts von der Welt sehen, weil Bäume für ihn eine eigene Welt waren."

Die Waldregion benannte er nach seinem Bruder

Die von ihm so sorgsam angelegte Waldregion benannte Saklani nach seinem älteren Bruder, der ebenfalls Freiheitskämpfer war, "Nagendra Dutt Saklani Van". Dieser war 1948 im Widerstand gegen den Herrscher von Tehri aktiv und seine Rebellion führte zum Zusammenschluss des Staates Tehri mit Indien.

1986 begann das indische Umweltministerium damit, den Indira Priyadarshini Award zu verleihen, der Pioniere des Umweltschutzes und der Aufforstung auszeichnen soll. Im ersten Jahr der Verleihung überreichte Rajiv Gandhi, der damalige Premierminister Indiens, den Preis an Vishweshwar Dutt Saklani, den Baummann.

