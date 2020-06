Sehen Sie im Video: Tönnies-Fabrik in Gütersloh: Hunderte neue Coronafälle in Fleischbetrieb.





Eine Fleischfabrik in Nordrhein-Westfalen ist zum Hotspot von Corona-Infektionen geworden. In der Produktionsstätte des Fleischhersteller Tönnies in Gütersloh wurden mehr als 600 Menschen positiv getestet, teilte der Kreis mit. Die Zahl könnte noch steigen, weil einige Hundert Ergebnisse noch ausstünden. Die Ursachenforschung dauere an, sagte der Leiter des Krisenmanagements bei der Tönnies Gruppe, Gereon Schulze Althoff: "Mit Ende der Reisefreiheit ist vor zirka drei Wochen auch der Wochenendverkehr vieler Beschäftigten, die ja oft aus osteuropäischen Ländern kommen, gestiegen, gerade um die langen Wochenenden, und hat wahrscheinlich zusätzlich mit eventuell anderen Elementen zu einem Infektionsherd bei uns im Betrieb geführt. Unsere Reihentestungen, die wir selbstständig unternommen, haben auch einzelne Fälle gefunden, sodass wir sehr wachsam waren und weitere Tests durchgeführt haben. Aber es ist scheinbar so gewesen oder offenkundig so gewesen, dass sich das Virus im Betrieb weiterverbreitet hat. Im Teilbetrieb der Zerlegung, sodass wir dort jetzt mit diesen erhöhten Fallzahlen konfrontiert sind." Auch die Behörden waren von dem Ausbruch überrascht. Der Landrat für den Kreis Gütersloh Sven- Georg Adenauer: "Ich habe gedacht, das kann doch echt nicht wahr sein. Vor allen Dingen, weil das Unternehmen professionell aufgestellt ist. Wir hatten ja auch Testungen durchgeführt, da hatten wir 6400 Menschen getestet. Es gab nur sieben oder acht positiv getestete. Jetzt haben wir in einer zweiten Reihe noch einmal getestet. Die Menschen haben sich vermischt, es sind andere Arbeiter dazugekommen, sind welche in den Ferien gewesen, zurückgekommen. Und da hat es da eben diesen Einschlag gegeben und ... ja, Mist." Im Mai hatte es in einem Schlachtbetrieb im Kreis Coesfeld zahlreiche Infektionen gegeben. Die Bundesregierung will der Fleischindustrie nach der Häufung von Infektionen strengere Regeln verordnen.