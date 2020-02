HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. ENGLISCHSPRACHIGER NACHRICHTENBEITRAG ÜBER DIE LUFTANGRIFFE AUF DRESDEN IM FEBRUAR 1945 "American bombers by day and the RAF by night carried out a series of devastating attacks on Dresden in direct support of Marshall Konews Armies only 50 miles away to the east." NORA LANG, ÜBERLEBENDE DER LUFTANGRIFFE AUF DRESDEN IM FEBRUAR 1945 "Die Dürerstrasse. Und so sah Johannstadt lange, also fast 15 Jahre noch aus. Es waren die schrecklichsten Stunden meines Lebens. Das kann man so sagen. Die Todesangst und Hilflosigkeit. Wenn man das dann hinterher liest, dass es eine Bomberstaffel war, die eine Länge hatte von 190 Kilometern, dann wird das erst mal klar, was das für Ausmaße hatte. Es war ruhig im Keller, keiner hat geschrien. Alle waren irgendwie geduckt. Wird es uns jetzt treffen oder nicht? Und ich habe gezittert, alles zitterte an mir. Hilft uns denn keiner? Diese Frage. Und: Das kann man doch nicht zulassen. Das sind eigentlich auch heute meines Erachtens für alle, die so was heute noch erleiden müssen, die Fragen. Wenn man sich überlegt, 60 Millionen Tote, da kann man ja bloß froh sein, dass man nicht bei den 60 Millionen vom Zweiten Weltkrieg dabei gewesen ist. Und wie dieser Tag instrumentalisiert wird, vor allen Dingen von bestimmten Kräften, und ich denke da besonders an Höcke, diesen Faschisten. Ich kann das kaum aushalten, wenn ich seine Reden höre und darüber nachdenke, was für Unheil dieser Nationalsozialismus nicht nur über unser Land, sondern über die ganze Welt gebracht hat."