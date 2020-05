Sehen Sie im Video: Wie sieht der Zirkus-Alltag in der Corona-Krise aus?









Eigentlich wäre jetzt Hochsaison im Circus Krone. Krone wäre auf Tournee durch 25 Städte in Deutschland. Mit 260 Mitarbeitern, über 100 Tieren und einem Umsatz in Millionenhöhe ist Krone der größte Zirkus der Welt. Die Karawane ist riesig - doch sie zieht nicht weiter, sie steht still im Lockdown der Corona-Maßnahmen. Martin Lacey braucht jeden Monat alleine Fleisch für 20 000 Euro für seine 26 Löwen. Der Dompteur und seine Frau sind die Direktoren des Münchner Circus Krone. Im laufenden Betrieb hat Krone 35 000 Euro Kosten am Tag. Seit dem Shutdown sind es "nur noch" 12 000. Beim Circus Krone hat man wenig Verständnis für Zirkusse, die auf die Tränendrüse drücken. Wer seine Tiere schon nach zwei Wochen nicht mehr versorgen könne und um Futter betteln müsse, sei als Tierhalter fehl am Platz.