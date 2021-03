Sehen Sie im Video: Bewegender Appell eines Vater – "Akzeptiert Transgender-Personen, so wie sie sind!"









Sein Name sei Brandon Boulware, er arbeite als Wirtschaftsanwalt, sei Christ und Sohn eines methodistischen Pfarrers sowie Vater von vier Kindern. Das Video, das Anfang März in Missouri bei einer Anhörung vor Abgeordneten gefilmt wurde, ging in den sozialen Netzwerken viral und wurde bereits millionenfach angeklickt. Denn das Thema ist zurzeit von großem Interesse. Boulware beschreibt in bewegenden Worten, wie er gelernt hat, damit umzugehen, dass eins seiner Kinder zwar in der Geburtsurkunde als Junge eingetragen sei, sich jedoch als Mädchen fühle. Und nur dadurch, dass das Kind nun auch diese Wahrnehmung ausleben könne, sei es glücklich. Er wollte die Transgender-Tochter schützen, sagte er, vor Hänselungen und gesellschaftlichen Problemen. Aber am Ende war es gerade bei den Schulfreunden gar kein Problem. "In dem Moment, als wir meiner Tochter erlaubten, so zu sein, wie sie ist, ihre Haare wachsen zu lassen, die Kleidung zu tragen, die sie wollte, war sie ein anderes Kind. Es war sofort so - eine totale Verwandlung. Ich habe jetzt eine selbstbewusste, lächelnde, glückliche Tochter. Sie spielt in einer Mädchen-Volleyballmannschaft, hat Freundschaften, ist ein Kind. Meine Tochter hat sich nicht ausgesucht, ein Mädchen zu sein. Sie ist vom ersten Tag an ein Mädchen gewesen. Gott hat sie so gemacht." Hintergrund dieser Anhörung in Missouri war, dass dort ein Gesetz verabschiedet werden soll, das Schüler auffordert, in den Sport-Teams zu spielen, die das Geschlecht ihrer Geburtsurkunde widerspiegelten. Mehr als 20 US-Staaten erwägen zurzeit ähnliche Gesetzentwürfe, die es Transgender-Mädchen verbieten würden, in Mädchensportmannschaften zu spielen.

