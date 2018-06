Das Schicksal dieses Waschbärs hat die Menschen in den USA und über die Landesgrenzen hinaus berührt. Das Tier hatte es sich zur Aufgabe gemacht, an der Fassade eines 25-stöckigen Hochhauses in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota hochzuklettern. Im 17. Stock verließen den Waschbären allerdings die Kräfte und er musste sich einige Stunden ausruhen. Lokale Medien und Augenzeugen filmten das Tier bei seinen Bemühungen, auf den sozialen Netzwerken wurden Aufnahmen tausendfach geteilt. Schließlich schaffte es der Waschbär auf das Dach des Gebäudes. Und wurde dort schon in Empfang genommen.