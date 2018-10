Ein Frau in weißem Brautkleid kniet vor einem schwarzen Grabstein. Das bewegende Foto ging auf Reddit viral. So schön das Foto ist, so tragisch ist auch die Geschichte dahinter. Kendall Murphy, der als Feuerwehrmann arbeitete, und Jessica Padgett wollten am 29. September 2018 heiraten. Doch bei einem Rettungseinsatz am 10. November 2017 in Daviess County (US-Bundesstaat Kentucky) verlor der 27-jährige Kendall sein Leben. Das berichtet die Nachrichtenseite "Fox59". Er und seine Kollegen seien gerade dabei gewesen, einem Unfallopfer zu helfen, als der Verlobte von Jessica von einem mutmaßlich betrunkenen Autofahrer überfahren wurde. Der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen und verstarb.

Ein Hochzeits-Shooting ohne Bräutigam

Das gemeinsame Leben der Verlobten war schlagartig vorbei. Die Pläne, ihr Leben bis in alle Ewigkeit gemeinsam zu führen, zerstört. Auf Facebook postete Jessica am 1. November ein Schwarz-Weiß-Bild der beiden aus glücklichen Tagen.

Monate der Trauer und des Schmerzes verstrichen. Der tote Feuerwehrmann wurde in seiner Heimatstadt als Held verehrt. Verschiedene "Memorial"-Aktionen werden in den Monaten nach seinem Tod für ihn organisiert. Und der Tag der geplanten Hochzeit rückte immer näher. Jessicas Mutter hatte eine Idee. Sie fragte eine Hochzeitsfotografin, ob sie am Tag der geplanten Hochzeit, dem 29. September, Jessica in ihrem Brautkleid fotografieren würde. Das sei, so die Mutter, eine gute Art, den verstorbenen Verlobten zu ehren. Die Fotografin willigte ein.

Jessica kniet in Brautkleid am Grab ihres Verlobten

An einem sonnigen Herbsttag entstanden zahlreiche Fotos. Eine kleine Hochzeitsgesellschaft hatte sich versammelt. Die Trauzeugen hielten sogar kurze Reden. Die entstandenen Fotos zeigen, wie Jessica sich das Brautkleid anzieht, sich schminkt oder mit persönlichen Gegenständen von Kendall posiert. Sie hält zum Beispiel seine Uniform, seinen Helm oder seine Stiefel. Viele Fotos zeigen sie mit Tränen im Gesicht. Bei dem "Hochzeits-Shooting" ist auch das Foto, das sich viral auf Reddit verbreitete, von Jessica am Grab ihres toten Verlobten entstanden. Sowohl die Fotografin als auch Jessica selbst posteten einige der Fotos auf Facebook.

" Its hard when you miss someone. But, you know, if you miss them you were BLESSED. It means you had someone special in your life, someone worth missing." Gepostet von Loving Life Photography am Freitag, 5. Oktober 2018

Auf Facebook bedankte sich Jessica bei ihrer Familie und ihren Freunden: "Danke an alle, dass ihr meinen Hochzeitstag für mich zu einem besonderen Tag gemacht habt – auch, wenn ich nicht den Mann meiner Träume heiraten konnte."

Die "Braut ohne Bräutigam" bekommt im Netz viel Zuspruch und Ermutigung auf Facebook und Reddit. Einige finden das Shooting und die Feierlichkeiten ohne Kendall dagegen etwas merkwürdig. Wichtig ist, dass es gut für Jessica war. Schließlich verarbeitet jeder Mensch Trauer anders.