Spanische Einsatzkräfte bestätigten am Mittwoch, dass der Zweijährige Julen sich wie vermutet in einem Brunnenschacht befindet. Eine Vertreterin der Regionalregierung, Maria Gamez, sagte, man habe genetische Spuren von Julen in dem Schacht gefunden. Er war am Sonntag in den Schacht gefallen, als die Familie auf einem Privatgrundstück in Totalan, in der Provinz Malaga, spazieren war. Jose Rosello, der Vater des Jungen, sagte Medienvertretern, er und seine Frau seien am Boden zerstört, aber er habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. "Ich habe das Gefühl, dass wir seit Monaten hier sind." Rettungskräfte nutzen Kameras, um das Kind zu orten, was allerdings durch Erdklumpen erschwert wird. Der Schacht ist nur 25 Zentimeter breit und etwa 100 Meter tief. Die Spanische Polizei sagte, mehrere internationale Firmen hätten ihre Hilfe zur Rettung angeboten. Seit Dienstag sei das schwedische Unternehmen vor Ort, dass vor mehr als sieben Jahren an der Rettung chilenischer Minenarbeiter beteiligt gewesen war.