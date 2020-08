Sehen Sie im Video: Justin Biebers Wildkatzen auch in Deutschland gefragt.





"Sushi" und "Tuna" sind berühmte und besondere Katzen. Nicht nur, weil US-Sänger Justin Bieber sie gekauft und ihnen ein eigenes Profil in den sozialen Medien angelegt hat. Sie entstammen auch einer speziellen Züchtung, einer Kreuzung einer Haus- mit einer afrikanischen Wildkatze. Bieber musste deshalb viel Kritik von Tierschützern einstecken. Dennoch haben die beiden Savannah-Katzen die Nachfrage nach den charakteristisch gefärbten und teuren Tieren in Deutschland steigen lassen - was nicht unproblematisch ist. O-Ton Sabine Haus, Savannah-Züchterin: "Das Besondere an Savannah Katzen ist zum Einen, dass sie noch eine ziemlich junge Rasse sind. Das heißt, sie haben ganz wenig Krankheiten. Sie sind, sie sind unkompliziert in der Haltung, was die niedrigeren Generationen angeht. Jetzt ist sie weg." In Deutschland gelten für die Haltung der exotischen Tiere strenge Vorschriften. Freilauf ist verboten. Die Tiere müssen dennoch ausreichend Platz haben zum Klettern und Springen. Savannahs sind teuer. Je nachdem, welcher Generation sie angehören, können Kätzchen 2000 Euro oder auch weitaus mehr kosten, 10 000 Euro etwa eines der ersten Generation.

Mehr