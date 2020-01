Bei fast 20 Grad Außentemperatur tat das Hosenrunterlassen am Sonntag in New York nicht ganz so sehr weh. Das war auch schon mal anders. Die US-Künstlergruppe Improv Everywhere ruft jedes Jahr im Januar U-Bahn-Fahrgäste zum No Pants Subway Ride auf. Das Event gibt es bereits seit 2002. Damals in New York gab es gerade ein mal sieben Teilnehmer. Inzwischen machen Dutzende Menschen in vielen Städten weltweit mit. Das Idee ist einfach: Menschen sollen während der Zugfahrt ihre Hosen auszuziehen. Laut Veranstalter soll so "der öffentliche Raum positiv aufgeladen werden". Ergo: Ein bisschen Spaß muss sein. Eine bestimmte Botschaft gebe es bei der Aktion nicht.