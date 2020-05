Sehen Sie im Video: Was eine penible Einhaltung des Sicherheitsabstands für Fußgänger bedeuten würde





Was zwei Meter Abstand in der Praxis wirklich bedeuten, will dieses Video aus Kanada verdeutlichen, zugegebenermaßen mit einem Augenzwinkern. Eine Initiative zur Nutzung des öffentlichen Raum in Toronto wollte mit dem Video für die Öffnung von Fahrspuren für Fußgänger werben. Anders sei der in der Corona-Pandemie vorgeschriebene Mindestabstand nicht einzuhalten. Weltweit haben Städte auf das veränderte Verkehrsaufkommen in der Corona-Pandemie reagiert. Mancherorts wurden etwa für Kraftfahrzeuge vorgesehene Fahrspuren kurzerhand für Zweiräder umgewidmet, sogenannte Pop-Up-Radwege. Auch zusätzliche Fußwege entstanden in den vergangenen Wochen. In Toronto wurde eine entsprechende Umwandlung erst in dieser Woche für besonders enge Stellen angekündigt.