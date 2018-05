Am vergangenen Sonntag war auch in Berlin-Friedrichshain perfektes Grillwetter, 24 Grad, strahlender Sonnenschein, als die Notrufzentrale der Polizei folgenden Funkspruch an ihre Streifenwagen sandte: "Sie fahren bitte in den Volkspark Friedrichshain. Da laden wohl mehrere Personen Schafe – im Ganzen und ohne Haut – aus dem Auto." Was sich beim ersten Hören fast ein bisschen gruselig anhört, entpuppte sich als das ganze Gegenteil: Es handelte sich um die Verbereitung einer richtig großen Grillparty.

Der Anblick, der sich die eintreffenden Polizisten bot, hat die Beamten umgehauen. Sie schildern ihren ersten Eindruck anschaulich auf ihrem Facebook-Kanal: "Auf der Grillwiese am kleinen Bunkerberg befanden sich knapp 150 Menschen, Kinder liefen frei um sehr heiß glühende Kohle auf dem trockenen Rasen. Und dazu... Schafe! Zwölf an der Zahl. Alle drehten sich surrend auf Spießen über der glühenden Kohle in der Sonne. Natürlich Batteriebetrieben. Autobatterie versteht sich."

"Wir feiern Ostern"

Auf der Suche nach den Veranstaltern des kulinarischen Festes wurde die Polizei nicht so leicht fündig: "Verantwortlich wollte keiner so recht sein. Erst als unsere Kollegen die Feuerwehr alarmieren und die mit einem Löschfahrzeug am Bunkerberg ankamen, kam Bewegung in die Grillgesellschaft", berichten die Beamten. Schließlich folgte die Erklärung dieser Szene: Man würde Ostern feiern, ganz so wie in den vergangenen zehn Jahren auch.

Natürlich musste die Polizei die Personalien feststellen, natürlich wird eine Rechnung vom Grünflächenamt kommen, die verbrannte Wiese will schließlich ersetzt werden. Doch die große Festgemeinde, die offenbar aus Bosnien-Herzegowina stammt, zeigte sich freundlich und hilfsbereit. Sie klemmten die Autobatterienab, bauten ihre Drehspieße ab, verspeisten einen Teil des Grillguts und luden den Rest ins Auto.

Kostenlose Zusatzinfo der Polizei: Die Schafe stammten von einem Händler "im schönen Wedding".