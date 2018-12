Heiligabend naht und bei vielen heißt das: Weihnachtsbaum kaufen. Aufgestellt wird der Baum bei den meisten genau jetzt, also wenige Tage vor Weihnachten, wie eine Statista-Umfrage zeigt. Doch wann wird er wieder abgebaut?

Tannenbaum im Kofferraum Wie Autofahrer ihren Weihnachtsbaum sicher nach Hause transportieren DPA

Bei sechs Prozent schon vor Heiligabend, vier Prozent bauen noch an den Feiertagen wieder ab, also direkt nach Heiligabend. Erklären lässt sich dieser frühe Abbau möglicherweise damit, dass vier Prozent der Befragten über Weihnachten in den Urlaub fahren, andere besuchen Veranstaltungen oder Familie und Freunde.

Insgesamt feiern nur 64 Prozent Heiligabend in den eigenen vier Wänden und damit unter dem eigenen Tannenbaum. In elf Prozent der Haushalte, die einen Weihnachtsbaum haben, müssen Kerzen, Kugeln und Lametta zwischen Neujahr und dem 6. Januar wieder runter. Bei den meisten bleibt es aber übers neue Jahr hinaus weihnachtlich: Am beliebtesten ist der Weihnachtsbaum-Abbau nach dem 6. Januar.