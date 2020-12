Offenbach, 22.12.20: Darf man dieses Jahr auf weiße Weihnachten hoffen? Leider wohl eher nicht. Zwar wird zu Weihnachten das Wetter in Deutschland kälter, laut dem Deutschen Wetterdienst kann sich dann auch in den tieferen Lagen Schnee in den Niederschlag mischen, der bleibt aber eher nicht liegen. Chancen auf weiße Weihnachten gibt es demnach flächendeckend nur in der Alpenregion. Die Temperaturen erreichen zu Heiligabend im Norden nur noch 4 bis 7 Grad, in der Mitte und im Süden 7 bis 11 Grad. Nachts kann es gebietsweise Glätte geben. Am ersten Weihnachtsfeiertag werden in den Alpen anhaltende Schneefälle erwartet, im Bereich der Mittelgebirge und an der vorpommerschen Ostseeküste kann es einzelne Schneeschauer geben. Im Rest des Landes ist es vielerorts trocken mit sonnigen Auflockerungen.