Der Weiße Ring in Schleswig-Holstein kämpft um seinen guten Ruf: Nach Vorwürfen, ein früherer Mitarbeiter habe Hilfe suchende Frauen selber sexuell belästigt, nahm die Spitze des Landesverbandes ihren Hut. Der Landesvorsitzende der Hilfsorganisation für Verbrechensopfer, der frühere Justizminister Uwe Döring, erklärte am Samstag seinen sofortigen Rücktritt - ebenso sein Stellvertreter Uwe Rath. Er wolle Schaden vom Weißen Ring, der sich seit Jahrzehnten engagiert für Kriminalitätsopfer einsetze und auf Spenden angewiesen sei, abwenden, sagte Döring in Neumünster. Er war seit sieben Jahren Landesvorsitzender, Rath 18 Jahre Vize.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Lübecker Außenstelle des Weißen Rings steht unter Verdacht, Frauen sexuell belästigt und genötigt zu haben, die sich dem Opferhilfeverein anvertrauten. Zwei Frauen im Alter von 40 und 50 Jahren stellten jetzt Strafanzeige gegen den pensionierten Polizeihauptkommissar, wie die "Lübecker Nachrichten" und das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichteten. Seit dieser Woche lägen der Staatsanwaltschaft die Anzeigen vor.

Weißer Ring: Vorwürfe von zwölf Frauen

Insgesamt werfen etwa zwölf Frauen dem damaligen Mitarbeiter vor, sie sexuell belästigt oder bedrängt zu haben. Döring wandte sich gegen den möglichen Eindruck, der Landesvorstand habe zu spät reagiert. Die ersten Belästigungsvorwürfe seien im November 2016 erhoben worden. Damals habe man entschieden, dass der Mann Frauen, die Opfer von Sexualstraftaten geworden sind, nicht mehr beraten dürfe.

Nachdem im Juli 2017 eine Polizistin belästigt worden sei, sei der Mann aufgefordert worden, freiwillig zu gehen - andernfalls würde er entlassen. Er habe ab sofort keine Beratungstätigkeit mehr ausüben dürfen. Das tatsächliche Ausscheiden aus dem Weißen Ring habe sich wegen Übergabemodalitäten bis zum November 2017 hingezogen.





Bei der betroffenen Frau handelt es sich um eine Angestellte der Polizeidirektion Lübeck. "Der Leiter der Polizeidirektion Lübeck hat die Beschwerde dieser Frau als Anzeige gewertet und im Juli 2017 der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Lübeck übersandt", teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Lübeck am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Bereits im November 2016 sei das zuständige Kommissariat angewiesen worden, keine Opfer sexualisierter Gewalt mehr an den Weißen Ring Lübeck zu überweisen.

Der Betreffende wies die Vorwürfe zurück. "Das ist ehrverletzend und widerlich", sagte er der DPA. Er wisse von keiner Anzeige, habe aber selbst Anzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede erstattet. Für den Weißen Ring habe er weit mehr als 1000 Fälle betreut.

Die zwei Frauen, die unabhängig voneinander Anzeige erstatteten, untermauerten laut "Lübecker Nachrichten" ihre Aussagen mit eidesstattlichen Versicherungen. Sie sollen in Beratungsgesprächen sexuell belästigt worden sein. Der Mitarbeiter des Weißen Rings habe ihnen zudem empfohlen, als Prostituierte zu arbeiten. Laut "Spiegel" soll sich der Mann vor einer Frau entblößt haben.

Hinweise auf ein Fehlverhalten des Beraters gegenüber Frauen sollen, wie der "Spiegel" berichtete, schon 2012 bei der Lübecker Polizei und dem Lübecker Frauennotruf eingegangen sein. Döring betonte, die Hinweise von 2012 hätten nichts mit sexueller Belästigung zu tun.

"Wir bedauern zutiefst das Leid, das er diesen Frauen verursacht hat"

Auf die Frage, ob für eine Bewertung des Verhaltens des früheren Mitarbeiters nicht erst die juristischen Verfahren abgewartet werden müssten, antwortete Döring: "Wenn zehn bis zwölf Frauen unabhängig voneinander den Vorwurf sexueller Belästigung erheben, ist ein solcher Mitarbeiter für den Weißen Ring untragbar. Hätte ich von dem Umfang der Vorwürfe gewusst, hätte der Weiße Ring sich von dem Mann innerhalb einer halben Stunde getrennt." Bei einer Hotline hatten seit Jahresanfang etwa zehn Frauen den 73-Jährigen belastet.

Die Bundesvorsitzende des Weißen Rings, Roswitha Müller-Piepenkötter, zeigte sich erschüttert: "Wir bedauern zutiefst das Leid, das er diesen Frauen verursacht hat." Er habe "Menschen, die bereits Opfer waren, erneut zu Opfern gemacht". Das Fehlverhalten des Mannes sei ein Angriff auf das Engagement der über 3000 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Weißen Rings.

Auf diese Arbeit drohe das massive Fehlverhalten eines einzelnen nun einen Schatten zu werfen, sagte die Bundesvorsitzende. Wie tief verankert dennoch das Vertrauen in den Weißen Ring sei, zeige sich dadurch, dass die Opfer des früheren Lübecker Mitarbeiters auch weiterhin die Unterstützung von Opferhelferinnen des Vereins in Anspruch nähmen.