Die Gebeine von mehr als 1.200 Holocaust-Opfern fanden am Mittwoch im weißrussischen Brest ihre letzte Ruhe. Sie wurden auf einem städtischen Friedhof in 120 Särgen nach jüdischer Tradition beerdigt. Die Zeremonie, an der rund 300 Personen teilnahmen, leitete ein jüdischer Rabbiner. Unter den Gästen waren viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde und auch der israelische Botschafter in Weißrussland, Alon Shoham. "Die Beerdigung ist ein sehr wichtiger jüdischer Brauch. Die Seele steigt dabei in den Himmel. Deshalb war es für die jüdische Gemeinschaft sehr wichtig, dass alles nach jüdischem Brauch abläuft." Im Februar hatten Bauarbeiter die Toten in einem Massengrab aus der Nazi-Zeit entdeckt. Soldaten hatten daraufhin die Überreste freigelegt. Einige der gefundenen Schädel wiesen Schusslöcher auf, was darauf hindeutet, dass die Opfer durch einen Schuss in den Hinterkopf hingerichtet worden waren. Soldaten fanden auch persönliche Gegenstände wie Lederschuhe. Nazi-Deutschland besetzte Weißrussland, das damals Teil der Sowjetunion war, während des Zweiten Weltkriegs. Zehntausende Juden wurden in der Zeit getötet.