Die größte Revolution beginnt mit einem kleinen Vorfall. In der Welt des Recyclings ist Oleg ein Revolutionär. "Meine Nachbarin, eine alte Frau, kam zu mir und sagte: 'Was zum Teufel machst du da? Ich verstehe es nicht'. Mein Name ist Oleg, ich bin 47 Jahre alt. Ich habe ein dreistöckiges Haus aus Müll gebaut." Der durchschnittliche Weißrusse produziert jährlich 300 Kilogramm Müll. Nur 12 Prozent davon werden recycelt. 2,7 Millionen Tonnen Abfall landen auf der Deponie. Anfangs führte seine Idee zu Diskussionen in der Nachbarschaft. An einem Ort, wo Recycling nicht normal ist. Vor allem, wenn es um den Hausbau geht. 2016 kündigte die Regierung die Förderung einer grüneren Wirtschaftspolitik an. Sie unterschrieb das Pariser Klimaabkommen. In seiner Heimatstadt ist Oleg ein Pionier.