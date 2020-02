Diese schmähende Darstellung einer sogenannten "Judensau", ein Dokument von Jahrhunderte altem Antisemitismus, darf vorerst weiter an der Stadtkirche von Wittenberg im Bundesland Sachsen-Anhalt hängen bleiben. So urteilte das Oberlandesgericht in Naumburg am Dienstag und wies damit eine Berufungsklage gegen ein vorgängiges Urteil des Landgerichtes Dessau-Roßlau ab. Ein Kläger hatte erreichen wollen, dass das Relief aus dem 13. Jahrhundert entfernt wird. Zudem sollte festgestellt werden, dass diese Darstellung den Tatbestand der Beleidigung erfülle. Das Gericht urteilte nun, die Zurschaustellung des Reliefs verletze nicht die Ehre der Juden, da sie in ein Gedenkensemble "mit anderem Sinn" eingebettet sei. Die in direkter Nähe angebrachte Informationstafel erkläre "unmissverständlich", dass sich die Kirchengemeinde von der Aussage des Reliefs selbst distanziere. Die Stadtkirchengemeinde hatte 1988, also noch zu DDR-Zeiten, ein Mahnmal und eine Informationstafel nahe des Reliefs angebracht. Gegen das aktuelle Urteil ist vom Gericht Revision zugelassen worden. Diese müsste dann vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe erfolgen. Der Stadtrat von Wittenberg hatte sich 2017 für einen Erhalt des Reliefs ausgesprochen. Man wertete die Bodenplatte als Mahnmal und ließ in Absprache mit der evanglischen Kirch-Gemeinde eine Stele mit Erklärtexten auf Deutsch und Englisch errichten. Darauf werde die Skulptur in ihren historischen Kontext eingebettet. Zudem finde man Verweise auf den Antisemitismus Martin Luthers und Judenverfolgungen in der Region.