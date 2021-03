Die Katholische Kirche in Deutschland hat mit viel Widerstand zu kämpfen.Seit Dienstag beraten die Bischöfe unter anderem über Kirchenaustritte und sexuellen Missbrauch auf der Frühjahrstagung der Deutschen Bischofskonferenz.In der Kritik steht zurzeit vor allem Kardinal Rainer Maria Woelki, der Erzbischof von Köln. Er soll, Medienberichten zufolge, ein Gutachten über Missbrauch in der katholischen Kirche zurückgehalten haben. Dazu David Farago von der gemeinnützigen Giordano-Bruno-Stiftung am Dienstag in Köln: "Für den Herr Woelki wünsche ich, dass er erkennt, dass er es schon weit ausgereizt hat und dass die Zeit, wann er sinnvollerweise zurücktritt, dass die Zeit auch schon abgelaufen ist. Sie war vor Wochen. Und deswegen mein Wunsch oder mein Appell an Woelki: Diese Woche ist ein guter Zeitpunkt und vielleicht der allerletzte für ihn, dass er aus der Nummer rauskommt und sein Lebenswerk nicht ganz verhaut. Herr Woelki, auf Wiedersehen.“ Aber der Rücktritt müsste schon von Woelki selbst kommen. Denn der Bischofskonferenz sind in dieser Sache die Hände gebunden, wie deren Vorsitzender, der Limburger Bischof Georg Bätzing, am Dienstag in Bonn betonte: "Wir haben keine Hoheit, über den Kardinal hinweg oder ohne ihn oder an ihm vorbei in dieser Frage auch nur ein Stück weiterzukommen. Insofern kann die Situation im Erzbistum Köln kein verhandelbarer und mit Ergebnissen zu führender Tagesordnungspunkt auf der Vollversammlung der Bischofskonferenz sein." Seit Dezember befasst sich der Vatikan mit der Causa. Konkret soll Woelki einen Fall von schwerem sexuellen Missbrauch nicht nach Rom gemeldet haben, obwohl Papst Franziskus bereits 2019 eine solche Meldepflicht eingeführt hat. Es gibt also einige sehr wichtige Themen zu Besprechen auf der Bischofskonferenz, die wegen der Corona-Pandemie in diesem Frühjahr nur virtuell zusammentritt.Und es sind auch weitere Proteste geplant.

