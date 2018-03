740 Teddybären auf den Stufen des Konzerthauses am Gendarmenmarkt. Jeder von ihnen soll für 1000 Kinder stehen, die vom Krieg in Syrien betroffen sind, erklärt die Hilfsorganisation World Vision, die die Plüschtiere am Donnerstag im Herzen von Berlin platziert hat. Viele Kinder haben dabei mitgeholfen, auch die 11-jährige Fee Mühlmann. "Ich weiß nur, dass sehr viel zerbombt wird und viele Kinder sich dort nicht wohlfühlen und es sehr viele Flüchtlinge gibt. Und ich glaube, die Lage dort ist einfach nur schrecklich." Schwierig ist die Lage nicht nur für die Kinder in Syrien selbst, sondern auch für viele, die geflohen sind, sagt der Vorstandsvorsitzende von World Vision Deutschland, Christoph Waffenschmidt. "Und ungefähr 740.000 von ihnen haben auch keinen Zugang zu Schulen und damit auch keinen Zugang zu Bildung. Sie haben durch die Flucht aus Syrien ihre Heimat verloren. Uns geht es darum, dass sie jetzt nicht noch ihre Zukunft verlieren, denn die verlieren sie, wenn keine Bildung für sie möglich ist." Was es bedeutet, wenn der Krieg keinen normalen Schulbesuch möglich macht, hat Hussam Alheraky hat in seiner Heimat Syrien erlebt. Er ist froh, dass er inzwischen ein Gymnasium in Deutschland besuchen kann. "Ich sage es immer, ich habe immer viele schlechte Sachen erfahren, die ihr nicht mal erleben wollt, zum meinen Mitschülern. Zum Beispiels. als ich ein Schüler war, hatte ich immer Angst, dass ich irgendwie auf einmal eine Rakete bekomme oder so was. Dann sagen die: echt? Beispielsweise wurde ich auch einmal in der Schule bombardiert. Die fragen: Echt? Ich sage, ja." Die Aktion von World Vision kommt nicht von ungefähr, denn an diesem Donnerstag jährt sich der Kriegsbeginn in Syrien zum 7. Mal. In einigen Teilen des Landes ist die Lage immer noch dramatisch. Tausende Zivilisten sind am Donnerstag aus der syrischen Rebellenenklave Ost-Ghuta in Gebiete geflohen, die von Regierungstruppen kontrolliert werden. Die von Russland unterstützten Truppen von Präsident Baschar al-Assad stehen offenbar kurz vor der Eroberung der letzten größeren Rebellenhochburg nahe der Hauptstadt Damaskus. Bei der Offensive der syrischen Armee auf Ost-Ghuta wurden nach UN-Angaben in fast einem Monat mehr als 1100 Zivilisten getötet.