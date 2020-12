Sehen Sie im Video: Zweijährige weigert sich, Maske zu tragen – Familie wird aus Flugzeug geworfen.









"Wir wurden gerade aus einem Flugzeug geschmissen“, sagt sie, „weil unser zweijähriges Kind keine Maske aufsetzen wollte". Der Vorfall soll sich kurz vor dem Start ihres Flugs von Colorado nach New Jersey abgespielt haben.

Hintergrund: In den USA ist auf Flügen das Tragen von Masken bereits ab zwei Jahren vorgeschrieben. Die Eltern der zweijährigen Tochter hatten versucht, dem Kind die Maske anzuziehen, doch die hatte sich partout geweigert. Schließlich hielt der Vater dem Mädchen die Maske vor das Gesicht. Doch das war dem Stewart nicht genug. Er bat die Familie das Flugzeug zu verlassen.

Alle Diskussion war vergeblich – die Eltern mussten mit ihrer Tochter Edeline den Flieger verlassen. Ihr Gepäck blieb allerdings in der Maschine.

"Der Kindersitz ist im Flugzeug, wie sollen wir denn jetzt nach Hause kommen", fragt Orban in ihrem Video.

Warum das zweijährige Kind überhaupt dazu gezwungen wurde die Maske zu tragen liegt an den Vorgaben des Gesundheitsamts in den USA. Die WHO empfiehlt das Tragen von Masken erst ab 5 Jahren.

Die Fluglinie United Airlines erklärte gegenüber Daily Mail, man habe eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Die Eltern haben das Geld für die Tickets erstattet bekommen. Auch Koffer und Kindersitz wären mittlerweile wieder bei der Familie.

Hierzulande müssen Kinder erst ab 6 Jahren eine Maske im Flugzeug tragen.

Mehr