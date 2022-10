Sehen Sie im Video: Supermarkt sichert Feuchtigkeitscreme für dunkle Haut gegen Diebstahl – die gleichen Produkte für weiße Haut nicht





















Unglaublich: eine getönte Feuchtigkeitscreme für dunkle Haut steht diebstahlgesichert neben nicht gesicherten und teureren Produkten für weiße Haut.





Das Video wird von Laurelle Renwick-Smith in Rainham, Essex aufgenommen. Die Frau kann nicht glauben, was sie sieht.





Zunächst geht Laurelle an den Produkten vorbei, ist aber so schockiert, dass sie zurückgeht, um sich zu vergewissern, was sie gerade gesehen hat.





„Das kam mir nicht richtig vor, also ging ich zurück, um zu überprüfen, ob das, was ich sah, auch wirklich das war, was ich sah. Zu meiner Überraschung und Enttäuschung war es das. So etwas habe ich noch nie gesehen, nur in den sozialen Medien, nicht vor meiner Haustür.“ – Laurelle





Mittlerweile hat sich der Supermarkt Tesco entschuldigt: „Wir bedauern diesen Vorfall sehr, und diese Produkte hätten eindeutig nicht auf diese Weise gekennzeichnet werden dürfen. Wir arbeiten hart daran, dass Tesco ein Ort ist, an dem sich jeder willkommen fühlt, und die Etiketten wurden in dieser Filiale nun entfernt,“ so ein Sprecher gegenüber einer Lokalen Zeitung aus Essex.





