von Tibor Martini Abverkauf im Einzelhandel ist ein hartes Geschäft. Vor allem Rabatte mögen manche Hersteller gar nicht. Außendienstler von Lindt greifen nun anscheinend auf ein drastisches Mittel zurück.

Es ist das alte Thema Mindesthaltbarkeitsdatum: Wenn das auf einer Verpackung aufgedruckt ist, bedeutet es eben nur, dass die Ware bis dahin garantiert haltbar sein soll – aber nicht, dass sie am nächsten Tag definitiv ungenießbar ist. Gerade Süßwaren und Schokolade können auch danach noch gegessen werden und werden dementsprechend häufig in Läden zum günstigeren Preis angeboten oder an Tafeln verschenkt.

So auch bei Schokoladetafeln und Pralinen des Edel-Herstellers Lindt. Dem Schweizer Unternehmen passte das allerdings offenbar wie so vielen Premium-Herstellern überhaupt nicht. Schließlich lassen Rabatte die Ware "billig" erscheinen und verderben die Gewöhnung der Kunden an die mühsam hochgeschraubten Preise.

Lindt-Mitarbeiter zerstören Waren direkt in der Filiale

Wie Lindt gegen solche rabattierten Produkte vorgeht, müssen nach Recherchen von "t-online" aktuell Einzelhändler am eigenen Leib erfahren. So berichtet Ehrenfried Schorn, Geschäftsleiter von sechzehn Edeka-Filialen in Nordhessen, wie Außendienst-Mitarbeiter bei ihm in der Filiale ganze Packungen mit Cutter-Messern aufgeschlitzt und so unverkäuflich gemacht hätten. Alleine bei ihm seien mehr als 25 Produkte beschädigt worden, aus anderen Filialen habe er von ähnlichen Attacken gehört.

Unverständlich: Die Ware stand zwar kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, hätte aber laut Schorn noch verkauft oder gespendet werden können. Laut Lindt-Außendienstler nicht erwünscht, denn man "sei ja in der Verantwortung für die Gesundheit der Kunden". Dass diese Verantwortung eigentlich beim Händler und nicht beim Hersteller liegt, ist Lindt anscheinend egal: Zuletzt zerstörten Lindt-Mitarbeiter erneut Ware in Schorns Filialen. Laut Schorn seien ihnen selbst "die Hände gebunden", es gäbe eine "Anweisung von oben".

Gegenüber "t-online" erklärt Lindt die Aktion so: "Lindt & Sprüngli bietet seinen Konsumenten ausschließlich Waren an, die den Qualitätsansprüchen entsprechen. Aus diesem Grund werden Produkte, die nicht mehr verzehr- oder verkaufsfähig sind, im Handel durch den Außendienst als verkaufsunfähig gekennzeichnet und aus dem Markt entfernt."

Für Schorn bedeutet die Zerstörungswut der Außendienstler keinen finanziellen Schaden: Im Unterschied zu vielen anderen Herstellern erstattet Lindt den Händlern den Wert der unverkauften Ware. Tafeln oder ärmere Kunden kommen allerdings nun nicht in den Genuss der Schokolade, sie muss vernichtet werden.

