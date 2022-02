Jeffrey Epstein erhängte sich, sein Vertauter Jean-Luc Brunel wurde tot in seiner Zelle gefunden. Ghislaine Maxwells Bruder Ian fürchtet um das Leben seiner Schwester, die wegen Mädchenhandels im Gefängnis sitzt.

Jeffrey Epstein erhängte sich 2019 unter mysteriösen Umständen in seiner Zelle, nun wurde auch noch sein mutmaßlicher Mittäter Jean-Luc Brunel am Samstag erhängt in seiner Pariser Gefängniszelle aufgefunden. Der Modelagent war ein enger Freund und Vertrauter von Epstein, er soll dem Pädophilen Hunderte von jungen Mädchen zugeführt hat. Ghislaine Maxwell soll die beiden miteinander bekannt gemacht haben. Die Ursache und Ablauf des Todes von Jean-Luc Brunel werden noch untersucht.

Zermürbende Haftbedingungen

Ian Maxwell zeigt sich zutiefst besorgt um seine Schwester. "Es ist wirklich schockierend", sagte er der "New York Post". "Ein weiterer Tod durch Erhängen in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ich bin völlig schockiert und fassungslos". Er sagte weiter, die Familie fürchte um ihre Sicherheit" im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, wo sie inhaftiert ist. Ausgerechnet die Behandlung, die sie schützten, soll, setze der Gefangenen zu. "Trotz des gegenteiligen Rates des Psychiaters wurde sie als selbstmordgefährdet eingestuft, und man weckt sie weiterhin alle 15 Minuten in der Nacht auf. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Rechte der Gefangenen und die Menschenrechte", so Ian Maxwell. Seine jüngere Schwester sei nicht suizidgefährdet. Er bezeichnete es als "Ironie", dass sie so streng überwacht wird, während Epstein und Brunel, die seiner Meinung nach offensichtlich durch Selbstmorde starben, in ihren jeweiligen Gefängnissen nicht so überwacht wurden.

Brunel wurde erhängt in seiner Zelle in La Santé, Paris, gefunden, wenige Tage nachdem Prinz Andrew die Klage von Virginia Roberts Giuffre wegen sexuellen Missbrauchs mit einer Zahlung von gemutmaßt über 12 Millionen Pfund abgewendet hatte. Sein Tod hat neue Theorien entstehen lassen, ob er und Epstein ermordet wurden, damit sie nicht mächtige Freunde verraten können, die bei dem sexuellen Missbrauch der Kinder mitgemacht hätten.

Anfällig für Verschwörungstheorien

Schon zuvor war Ian Maxwell sehr besorgt. In einem 24-minütigen Interview im Podcast Americano sagte er, dass seine Schwester zu Verschwörungstheorien neige. "Eine der Verschwörungstheorien über meinen Vater lautet, dass er ermordet wurde, anstatt Selbstmord zu begehen oder durch einen Unfall gestorben zu sein", so Maxwell. Robert Maxwell verschwand 1991 auf nie geklärte Weise von seiner Jacht. Sein Leichnam wurde in der Nähe von Teneriffa aus dem Meer geborgen. "Von allen meinen Geschwistern ist Ghislaine die Einzige, die glaubt, er sei ermordet worden. Ich fürchte, dass sie auch denkt, dass Epstein ermordet wurde."

Im Dezember letzten Jahres wurde Maxwell des Sexhandels mit Minderjährigen für schuldig befunden. Ihr drohen 65 Jahre in einem Bundesgefängnis. Letzten Monat hat Ghislaine Maxwell, 60, offiziell die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt, nachdem ein Geschworener erklärt hatte, er habe seine eigenen Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch benutzt, um die Jury zu einem Schuldspruch zu bewegen.