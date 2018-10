Giftige Flüssigkeit tritt in einem Betrieb aus - Verletzte

Sternenfels - Eine giftige Flüssigkeit hat in einer Firma in Baden-Württemberg nach ersten Erkenntnissen 13 Menschen verletzt. Wie gefährlich der Stoff ist, war nach Polizeiangaben noch unklar. Die Opfer kamen in ein Krankenhaus. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist nichts bekannt. Außerhalb des Gebäudes in Sternenfels nahe Karlsruhe bestehe keine Gefahr, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Einzelheiten, etwa um was für eine Firma es sich handelt, sind auch noch unbekannt. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.