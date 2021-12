Sehen Sie im Video: Giftige Überraschung – Familie entdeckt gefährliche Schlange im Weihnachtsbaum.





Dieser Weihnachtsbaum hat es in sich, im wahrsten Sinne des Wortes, denn zwischen dem Weihnachtsschmuck versteckt sich eine Schlage.

Auch in Südafrika hat die Vorweihnachtszeit begonnen, doch dort ist gerade Sommer und die Schlangen haben ebenfalls Saison.

Damit es nicht zu unangenehmen Überraschungen am Weihnachtsabend kommt, muss ein Schlangenfänger anrücken. Der hat das Tier auch schnell eingefangen.

Wie sich herausstellt, handelt es sich bei der Schlange um eine weibliche Boomslang, eine sehr giftige afrikanische Baumschlange. Bisse der Schlange können für den Menschen tödlich sein.

Anhand einer anderen Schlange zeigt der Fänger, was er mit den Schlangen macht, nachdem er sie in menschlichen Behausungen eingefangen hat, er setzt sie in ihrem natürlichen Habitat wieder aus.

