Musiker Gil Ofarim im Gerichtssaal in Leipzig

Ex-Managerin will Gil Ofarim geraten haben, Hotelvorfall nicht öffentlich zu machen

Prozess in Leipzig

Prozess in Leipzig Ex-Managerin will Gil Ofarim geraten haben, Hotelvorfall nicht öffentlich zu machen

Tag fünf im Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim. Vor Gericht meldet sich nun die ehemalige Managerin des Künstlers zu Wort. Sie will ihm geraten haben, den Vorfall im Leipziger Hotel nicht öffentlich zu machen.

Im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigungen hat die ehemalige Managerin den Künstler als sehr höflichen Menschen beschrieben. Er sei nicht der Typ für Starallüren gewesen, sei stets freundlich und habe Türen aufgehalten, "der Typ alte Schule halt", sagte die 45-Jährige am Donnerstag im Landgericht Leipzig.

Anfang Oktober 2021 hatte der Musiker in einem Instagram-Video schwere Antisemitismusvorwürfe gegen den Manager eines Leipziger Hotels erhoben. Ofarim solle seinen Davidstern abnehmen, erst dann dürfe er einchecken, soll der Mann nach Darstellung des Sängers gesagt haben. Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft folgte jedoch eine Anklage gegen Ofarim selbst. Das Verfahren gegen den Hotelmanager wurde eingestellt.

Ex-Managerin beschreibt Gil Ofarim als sehr höflichen Menschen

Anders als bei vielen anderen Künstlern sei die Auftragslage bei Gil Ofarim auch in der Coronazeit und vor dem Vorfall sehr gut gewesen, sagte die Managerin. "Wir haben viele TV-Shows gemacht, der Kalender war voll, wir waren fleißig", betonte die 45-Jährige. Zudem habe seine wenige Monate zuvor veröffentlichte Autobiografie auf der Bestsellerliste gestanden. Nach dem Vorfall sei die Auftragslage dann "so gut wie auf Null" gegangen", sagte die Ex-Managerin.

Ofarim habe sie damals aus dem Hotel angerufen und geschildert, dass er antisemitisch beleidigt worden sei und nicht einchecken könne. Sie habe ihm noch geraten, die Situation nicht in die Öffentlichkeit zu tragen, "es besser intern zu klären". "Was Künstler aber dann tun, müssen sie selbst entscheiden." Sie habe aber keine Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Angaben von Ofarim. Sie hatte das Management für Ofarim 2013 übernommen und Mitte 2022 gekündigt.

Prozess in Leipzig Mit 16 hatte er seinen größten Hit: Das müssen Sie über Musiker Gil Ofarim wissen 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Musiker Gil Ofarim auf der Anklagebank im Landgericht Leipzig. Der 41-Jährige muss sich dort wegen des Vorwurfs der Verleumdung und falscher Verdächtigungen verantworten. Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Instagram-Video schwere Antisemitismusvorwürfe gegen den Angestellten eines Leipziger Hotels erhoben. Er solle seinen Davidstern abnehmen, erst dann dürfe er einchecken, so die Anschuldigung des Sängers. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sie glaubt, dass Ofarim lügt und den Hotelmanager zu unrecht beschuldigt hat. Die Ermittlungen gegen den Hotelmitarbeiter wurden im Frühjahr 2022 eingestellt. Ofarim selbst äußerte sich im Prozess bisher nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Dafür ließ er seine Anwälte sprechen. "Es geht nicht um den Stern, es geht um die Diskriminierungserfahrung. Gil Ofarim hat eine Erfahrung mit der Welt geteilt, die ihn tief getroffen hat", sagte Ofarims Verteidiger Alexander Stevens. Mehr

Am Donnerstag waren noch weitere Zeugen geladen. Zudem sollten die Ausführungen eines Digitalforensikers fortgesetzt werden. Dabei geht es auch um das Verhalten der Beteiligten in der Hotellobby.