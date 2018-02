Gina Lollobrigida bekommt Stern auf dem Walk of Fame

Los Angeles - Die italienische Filmdiva Gina Lollobrigida ist im Alter von 90 Jahren mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt worden. «Sie behandelten mich wie eine Königin. Das werde ich nie vergessen, all die Liebe», erinnerte sich die sichtlich gerührte Schauspielerin, Fotografin und Bildhauerin, als die 2628. Plakette auf dem berühmten Hollywood Boulevard enthüllt wurde. Lollobrigida spielte unter anderem an der Seite von Humphrey Bogart und Frank Sinatra. Lange galt sie als «schönste Frau der Welt» und war vor allem in den 50er und 60er Jahren ein Schwarm vieler Männer.